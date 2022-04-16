На Херсонщині український «Корсар» знищив три російські «Тигри» та БМП-3 (фото)

У Херсонській області протитанковий ракетний комплекс «Корсар» 28 омбр знищив три російських «Тигра» та одну БМП-3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 28 окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу.

Зазначається, що поки російські бронемашини горіли внаслідок удару ЗСУ, екіпаж ще намагався врятуватись втечею. Однак, шансів вижити в них вже не було.

Також один БМП-3 та три броньовані автомобілі «Тигр» рушили з тимчасово окупованого села в бік базування українських військ.

Українські бійці не стали розбиратись з якою метою окупанти їхали. Українські професіонали підпустили ворога ближче, на стільки близько, аби в найбільш відповідний момент зробити кілька влучних пострілів.

«Завдяки спритним рукам молодшого сержанта та старшого солдата й дітищу вітчизняних виробників «Корсар» — БМП та «Тигри» спалахнули чотирма яскравими смолоскипами», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, рештки екіпажу, які вижили від ударів протитанкових ракет, ще спробували врятуватись з палаючої техніки, але українські військові знищили їх.