На Херсонщині викрили ще двох колаборантів

Служба безпеки Украіни продовжує фіксувати випадки, коли окремі мешканці тимчасово окупованих територій схиляються до співпраці з ворогом.

Так, за матеріалами Управління Служби безпеки України в Херсонській області оголошено низку підозр черговим зрадникам, які

під час тимчасової окупації в регіоні добровільно погодились на співпрацю з ворогом.

Зокрема:

— мешканець міста Генічеськ з початку повномасштабного віськового вторгнення зс рф на територію України сприяв окупантам у створенні умов у формуванні та діяльності на територіі Генічеського району самопроголошених органів влади, які діють в інтересах країни-окупанта;

— каховчанин, який перейшов на бік ворога і всіляко сприяв проведенню підпривної діяльності проти України; виконував злочинні завдання зі створення «силових органів» підконтрольних рф та розповсюджував проросійські агітаційні матеріали серед мешканців області.

Слідчі СБУ кваліфікували дії колаборантів як державну зраду. За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури їм повідомлено про підозру за ч.2 ст. 111 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Зрадникам загрожує довічне ув’язнення.

Служба безпеки розслідує кожен факт зради, щоб притягнути зловмисників до відповідальності

Управління СБ України в Херсонській області