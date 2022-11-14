На Херсонщині авто з родиною підірвалося на міні

Супротивники в регіоні залишили після себе багато мін та розтяжок, попередили в Офісі президента.

У Херсонській області автомобіль з родиною наїхав на міну і підірвався, унаслідок чого постраждали четверо осіб, серед яких 11-річна дитина.

Сьогодні зафіксовано наїзд легкового автомобіля на міну в Херсонській області, в селі Новорайськ, машина підірвалася, про це повідомили в Офісі президента.

В ОП підкреслив, що російські окупанти залишили після себе багато мін та розтяжок. Тож українців просять бути обережними і утримуватися від поїздок тими шляхами, які ще не перевірені саперами.

13 листопада президент України Володимир Зеленський також повідомив, що під час проведення робіт з розмінування у Херсонській області загинув сапер, а ще четверо – отримали поранення. // УНІАН