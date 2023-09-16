На Херсонщині окупаційна влада депортує до Росії ще 20 українських дітей

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Окупанти називають це “оздоровленням”.

Ворожі чиновники заявили, що підписали угоду про те, щоб відправити 20 дітей до дитячого табору “Океан” у Приморському краї.

На Херсонщині окупаційна влада депортує до Росії ще 20 українських дітей

Фото ілюстративне, pixabay

Примітно, що дітей відправляють на невизначений термін.

  • За даними радниці-уповноваженої президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарʼї Герасимчук, станом на 1 серпня відомо про незаконну депортацію 5754 дітей до Росії.
  • А до цього стало відомо, що РФ готує зміни до законодавства, які дозволять росіянам усиновлювати українських дітей за спрощеною процедурою.
  • Лише у Краснодарському краї Росії віддали на “усиновлення” понад 1000 українських дітей, яких незаконно вивезли із захопленого окупантами Маріуполя.

УП

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