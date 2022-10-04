На Херсонщині рашисти катували подружжя за проукраїнську позицію

У Херсонській області російські окупанти влаштували катування подружжя за проукраїнську позицію.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь” Збройних сил України у вівторок, 4 жовтня, у Facebook, пише УНН.

“У Скадовському районі окупанти влаштували катування подружжя за проукраїнську позицію. Чоловіка побили, дружину викрали і вивезли в невідомому напрямку, будинок підірвали”, – повідомили у командуванні.

В ОК “Південь” також повідомили, що в тимчасово окупованих містах, зокрема, в Херсоні та Голій Пристані, триває мародерство: у місцевих відбирають автомобілі, житло і документи на право власності.

Окрім того, як зазначається, на Херсонщині ворог обстрілює територіальні громади вздовж лінії фронту, та визволені території.

“Зокрема ворог гатив з важкої артилерії по Хрещенівці, Осокорівці та Нововоронцовці. Пошкоджено житлові будинки та електромережі, є загиблий та поранені серед місцевих жителів”, – вказали у командуванні.