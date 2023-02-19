На Херсонщині троє людей загинули через російський обстріл

Також поранені двоє дітей.

Російські війська у неділю, 19 лютого, обстріляли село Бургунка Бериславського району Херсонської області.

Про це заявив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram.

Внаслідок обстрілів троє людей загинули, а двоє дітей отримали поранення.

“Щойно у селі Бургунка Бериславського району поранено 8-річну дитину. Хлопчика доставлено в лікарню, надається медична допомога”, – наголосив керівник ОВА.

Згодом він додав, що стало відомо про нових жертв обстрілу.

“У Бургунці зараз пекло. Ще один снаряд влучив у подвір’я – 13-річний хлопчик поранений, його батьки і дядько загинули”, – додав Прокудін.

Нагадаємо, що у Херсонській області 18 лютого від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 27 населених пунктів. // LB.ua