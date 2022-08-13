На Херсонщині ЗСУ знищили 3 склади та 3 бази окупантів

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні України. Наші воїни знищили 3 склади та 3 бази ворога у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.

За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж 13 серпня Росія втратила: 3 бази – у Каховському районі, Новій Каховці, Генічеському районі;

3 склади БК – у Новій Каховці, Генічеському районі, Бериславському районі. “Демілітаризація орди. Інша інформація уточнюється”, – зазначив Братчук.