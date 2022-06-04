На херсонському пляжі троє людей на смерть підірвалися на російській міні

Троє жителів курортного селища Лазурного на Херсонщині на смерть підірвалися на ворожій міні на морському пляжі, розпочато розслідування, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

«3 червня 2022 року троє цивільних людей, перебуваючи на місцевому пляжі поблизу пансіонату «Парус», підірвалися на ворожій міні. Від нищівного вибуху усі вони загинули на місці», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, військовослужбовці збройних сил рф, в порушення вимог Женевської конвенції про захист цивільного населення, встановили міни вздовж узбережжя Чорного моря в смт Лазурне.

За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі у кримінальному провадженні проводяться невідкладні слідчі дії. // УНН