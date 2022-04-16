На Київщині 17-річний юнак підірвався на розстяжці

15 квітня, у селі Литвинівка, підлітки пішли гуляти до закинутого приміщення. Тільки-но 17-річний юнак відчинив двері, як стався вибух.

На щастя, всі хлопці вижили. Один із потерпілих отримав травми голови, проте госпіталізації не потребував.

Шановні громадяни, закликаємо вас бути обережними, стежити за дозвіллям дітей, не користуватись лісовими дорогами та стежками, не відвідувати не обстежені правоохоронцями будівлі в районах, які були в окупації та дотримуватись інструкцій вибухотехніків та рятівників.

Поліція Київської області