На Київщині взято під варту 10 військовослужбовців ЗС РФ

Прокурорами Київської обласної прокуратури у порядку ст. 615 КПК України заарештовано 10 військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підозрюються у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч.3 ст.110 КК України).

Під час оборони позицій Збройними силами України затримано 10 бойовиків. За даними слідства, серед затриманих командир танка окремої гвардійської мотострілецької бригади та рядові солдати військових частин країни-агресора.

Вони вторглися в Україну з метою захоплення її територій і виконують злочинні накази керівництва Російської Федерації щодо вбивства військовослужбовців Збройних Сил України та мирного населення.

Наразі всі підозрювані знаходяться під вартою.

Досудове розслідування здійснюється СУ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області.

Органи прокуратури Київської області продовжують працювати в умовах воєнного часу та виконують покладені на прокуратуру функції.

Фіксуються всі злочини представників РФ з метою притягнення їх до відповідальності.

Київська обласна прокуратура