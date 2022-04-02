На Київщині знайшли вбитими старосту села, її чоловіка та сина

Сім’ю чиновниці було викрадено російськими військами 23 березня.

У Київській області знайшли тіла старости села Мотижин Бучанського району та її чоловіка, пише УНІАН.

Про це розповів голова Макарівської селищної громади Вадим Токар у своєму Telegram-каналі.

«Сумна новина. Знайдено тіла старости села Мотижин Ольги Сухенко та її чоловіка Ігоря Сухенко, які були взяті в полон орками 10 днів тому. До сьогодні їх доля була невідома», — написав Токар.

Як повідомлялося, 23 березня військовослужбовці Збройних сил РФ прийшли додому до Ольги Сухенко, незаконно затримали її, її чоловіка та сина. Окупанти вивезли їх у невідомому напрямку.

За фактом порушення законів і звичаїв війни (ч.1 ст. 438 КК України) українські правоохоронці тоді розпочали кримінальне провадження.

***

Як повідомляють Вартові еспресо, тіла старости села Мотижин та її родини було знайдено у братській могилі.

Повідомляється, що сама Ольга Сухенко, її чоловік і син зазнали тортур, перш ніж були жорстоко вбиті російськими солдатами.

УК