На Київщині в руках мешканця села Требухів вибухнув запал від гранати
Про це у телеграмі повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Укрінформ.
“У чоловіка вибухнув в руках запал від гранати. 46-річний мешканець села Требухів Броварського району взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух”, – йдеться у повідомленні.
Наразі потерпілого з травмою лівої руки госпіталізовано до лікарні. Наразі поліція встановлює всі обставини надзвичайної події.