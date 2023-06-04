На Київщині в руках мешканця села Требухів вибухнув запал від гранати

Мешканця села Требухів Броварського району Київщини госпіталізовано після того, як у його руках вибухнув запал від гранати.

Про це у телеграмі повідомив голова поліції Київщини Андрій Нєбитов, передає Укрінформ. “У чоловіка вибухнув в руках запал від гранати. 46-річний мешканець села Требухів Броварського району взяв до рук вибухонебезпечний предмет, висмикнув запобіжне кільце, після чого відбувся вибух”, – йдеться у повідомленні. Наразі потерпілого з травмою лівої руки госпіталізовано до лікарні. Наразі поліція встановлює всі обставини надзвичайної події.