На Луганщині чотирьом поліцейським повідомлено про підозру у держзраді

За процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури чотирьом співробітникам підрозділів Головного управління Нацполіції в Луганській області повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, діючі працівники поліції зрадили присязі. Під час тимчасової окупації населених пунктів Луганської області вони пройшли співбесіду з представниками так званої «ЛНР» окупаційної адміністрації РФ.

У ході «працевлаштування» підозрювані надали згоду на добровільний вступ на посади «працівника міліції» новостворених незаконних «структур». Таким чином вони добровільно розпочали «службу» в так званих Новопсковском, Новоайдарском, Сватовском та Беловодском РОВД МВД «ЛНР».

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Сєвєродонецьку) територіального управління ДБР, розташованого у м. Краматорську, оперативний супровід – Луганське управління ДВБ Нацполіції України.

Офіс Генпрокурора