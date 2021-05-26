На Луганщині СБУ виявила чергову схованку бойовиків зі зброєю
Служба безпеки України виявила у Луганській області схрон з військовими засобами ураження. У 2014 році у цьому місці знаходились позиції російсько-терористичних угруповань.
Схованка була розташована у лісовій смузі поблизу селища Стара Краснянка Сєвєродонецького району. Співробітники спецслужби вилучили зі схрону:
- 6 гранатометів РПГ-22;
- 18 осколкових гранат;
- 2 кумулятивні протитанкові гранати;
- 6 гранатометних пострілів ВОГ різних модифікацій.
Вилучення і знищення засобів ураження здійснювалося спільно з піротехнічною групою Державної служби з надзвичайних ситуацій.Tweet