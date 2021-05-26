На Луганщині СБУ виявила чергову схованку бойовиків зі зброєю

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Служба безпеки України виявила у Луганській області схрон з військовими засобами ураження. У 2014 році у цьому місці знаходились позиції російсько-терористичних угруповань.

Схованка була розташована у лісовій смузі поблизу селища Стара Краснянка Сєвєродонецького району. Співробітники спецслужби вилучили зі схрону:

  • 6 гранатометів РПГ-22;
  • 18 осколкових гранат;
  • 2 кумулятивні протитанкові гранати;
  • 6 гранатометних пострілів ВОГ різних модифікацій.

Вилучення і знищення засобів ураження здійснювалося спільно з піротехнічною групою Державної служби з надзвичайних ситуацій.

СБУ

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