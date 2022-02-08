На Луганщині затримали чергового бойовика незаконних збройних формувань так званої «ЛНР»

В ході проведення слідчо-оперативних дій на території Станично-Луганського району прикордонники спільно з поліцейськими та співробітниками СБУ виявили та затримали колишнього бойовика, який з травня по серпень 2014 року приймав участь у НЗФ так званої «ЛНР» у війську донському на посаді заступника командира по технічному забезпеченню у званні військовий старшина.

Затриманим є мешканець Антрацитівського району Луганської області. У нього виявлено та вилучено посвідчення козацької національної гвардії на його ім’я.

Встановлено, що його «підрозділ» брав активну участь в бойових діях.

Після того, як він втік з лав бойовиків, він тривалий час переховувався від правосуддя.

Національна поліція України