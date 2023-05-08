На Луганщині викрито двох так званих «лікарів»-колаборантів

За процесуального керівництва Щастинської та Сєвєродонецької окружних прокуратур Луганської області повідомлено про підозру двом місцевим мешканцям у колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що після повномасштабного російського вторгнення на територію України мешканка смт Новоайдар почала активно співпрацювати з окупаційною владою. Вона добровільно обійняла посаду так званого «державного санітарного лікаря» у «Новоайдарській районній санітарно-епідеміологічній станції» лнр».

Фігурантка здійснює контроль за перевірками дотримання підприємствами, установами та організаціями району санітарних норм, видає обов’язкові для виконання так звані «приписи і постанови» та взаємодіє з іншими «органами влади» на території псевдореспубліки.

Ще один підозрюваний – мешканець м. Рубіжне, у січні 2023 року став так званим «головним лікарем» «Кремінської центральної районної багатопрофільної лікарні лнр», яка є складовою частиною виконавчого органу окупаційної влади «Міністерства охорони здоров’я лнр».

На займаній «посаді» він організовує роботу медичного закладу за стандартами ворога та всіляко підтримує збройну агресію рф проти України.

За протиправні дії їм загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права до 15 років обіймати посади чи займатися певною діяльністю з конфіскацією майна або без такої.

Досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюють слідчі 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.