На Миколаївщині ЗСУ збили ще три крилаті ракети окупантів, а під Одесою — дві

На Миколаївщині українські захисники з переносних зенітних ракетних комплексів минулої доби збили три крилаті ракети окупантів, повідомили у Міноборони.

Про це пише УНН.

«Протягом минулої доби, на Миколаївщині, підрозділами протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було збито три крилатих ракети, випущенні окупантами зі ЗС РФ», — йдеться у повідомленні.

Як вказано, російські крилаті ракети, що несли смерть багатьом українцям, були успішно збиті воїнами-десантниками з переносних зенітних ракетних комплексів.

«Слід відзначити, що за час широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України, підрозділами протиповітряної оборони Десантно-штурмових військ ЗС України збито біля двох десятків одиниць повітряних об’єктів противника. А це – літаки, вертольоти, крилаті ракети та безпілотні літальні апарати. Працюємо далі!» — відзначили у Міноборони.

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Російські окупанти сьогодні випустили по Одесі дві ракети.

Про це журналістам повідомив прес-офіцер оперативного командування «Південь» Владислав Назаров, пишу УНІАН.

За його словами, противник випустив з боку моря в бік Одеси дві ракети, які успішно збиті українською ППО.

Назаров також зазначив, що ворог продовжує проводити повітряну розвідку узбережжя і чинити психологічний тиск на цивільне населення.

«Окупанти думають, що ми втомилися, але це не так. Ми спокійні і готові дати відсіч», — акцентував Назаров.