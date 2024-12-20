На підмосковному аеродромі вибухнув військово-транспортний літак Ан-72

12 грудня 2024 року на аеродромі “остаф’єво” у московській області відбувся вибух ― здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора росії.

Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.

ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України