На підмосковному аеродромі вибухнув військово-транспортний літак Ан-72
12 грудня 2024 року на аеродромі “остаф’єво” у московській області відбувся вибух ― здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72, що належав військово-морському флоту держави-агресора росії.
Орієнтовна вартість виведеного з ладу російського літака складає близько 4,5 мільйона доларів.
ГУР МО України нагадує ― за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Головне управління розвідки Міністерства оборони УкраїниTweet