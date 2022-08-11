На Полтавщині депутат з ОПЗЖ за підробленим документом став командиром добровольчого формування

СБУ повідомляє, що було викрито і задокументовано факт підроблення документу про подання Олега Сазонова (на фото), донедавна голови фракції ОПЗЖ в Полтавській обласній раді, нині голови депутатської фракціїї «За Полтавщину», на призначення командиром Добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) Кам’янопотоківської громади до Головнокомандувача Сил Територіальної оборони ЗСУ. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування щодо підробки документів.

Про це повідомив народний депутат Олексій Мовчан на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, оприлюднивши відповідь СБУ на свій запит.

Нардеп нагадав, що раніше він був обурений скандальним призначенням голови обласного осередку ОПЗЖ Олега Сазонова – «одного із ключових ватажків забороненої проросійської партії ОПЗЖ» на пост командира ДФТГ Кам’янопотоківської ТГ Полтавської області. В зв’язку з чим ним було направлено звернення до Служби безпеки України з вимогою провести розслідування і повторну перевірку.

Від СБУ нардеп Олексій Мовчан отримав відповідь, яку назвав несподіваною:

«СБУ повідомляє, що після проведення додаткових перевірок БУЛО ВИКРИТО І ЗАДОКУМЕНТОВАНО ФАКТ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ про подання Олега Сазонова на призначення командиром ДФТГ Кам’янопотоківської громади до Головнокомандувача Сил Територіальної оборони ЗСУ. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування щодо можливої підробки документів», — пише Мовчан.

«В те, що міг бути факт підробки документів – вірю. Просто це – стиль роботи шахраїв із забороненої проросійської партії. Вірю, що навіть під час війни вони могли діяти незаконно, слідуючи своїм звичкам та старим підходам.Але постає питання – чому це відбувається? Чому партійний ватажок забороненої проросійської ОПЗЖ йде на такий ризик заради призначення командиром ДФТГ в громаді, до якої не має жодного відношення?», — продовжує нардеп.