На Полтавщині депутат з ОПЗЖ за підробленим документом став командиром добровольчого формування
СБУ повідомляє, що було викрито і задокументовано факт підроблення документу про подання Олега Сазонова (на фото), донедавна голови фракції ОПЗЖ в Полтавській обласній раді, нині голови депутатської фракціїї «За Полтавщину», на призначення командиром Добровольчого формування територіальних громад (ДФТГ) Кам’янопотоківської громади до Головнокомандувача Сил Територіальної оборони ЗСУ. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування щодо підробки документів.
Про це повідомив народний депутат Олексій Мовчан на своїй офіційній сторінці у Фейсбук, оприлюднивши відповідь СБУ на свій запит.
Від СБУ нардеп Олексій Мовчан отримав відповідь, яку назвав несподіваною:
«СБУ повідомляє, що після проведення додаткових перевірок БУЛО ВИКРИТО І ЗАДОКУМЕНТОВАНО ФАКТ ПІДРОБЛЕННЯ ДОКУМЕНТУ про подання Олега Сазонова на призначення командиром ДФТГ Кам’янопотоківської громади до Головнокомандувача Сил Територіальної оборони ЗСУ. Наразі відкрито кримінальне провадження, проводиться розслідування щодо можливої підробки документів», — пише Мовчан.
Також Мовчан повідомив, що вже направив звернення до керівників МВС, Генпрокуратури та СБУ з вимогою взяти під особистий контроль проведення розслідування і доведення його до справедливого і логічного кінця.
На сьогодні депутатська група «За Полтавщину» налічує шість з 84-х обласних депутатів Полтавської обласної радиабо 7% від загальної кількості депутатів Полтавської обласної ради є депутатами від опзж. Попри це, троє з шести депутатів – колишніх опзш-ників є чинними головами постійних комісій Полтавської обласної ради. Всього в Полтавській обласній раді 10 комісій.
Тобто, колишні опзж-шники очолюють 30% всіх депутатських комісій обласної ради. Серед них такі ключові для Полтавщини комісії, як «З питань паливно-енергетичного комплексу та використання надр», «З питань екології та раціонального природокористування» та «З питань молодіжної політики, спорту та туризму».