На Сумщині росіяни з безпілотника убили людину
Росіяни продовжують обстріли Сумської області. Сьогодні російський безпілотник скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.
За його словами, сьогодні після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь — 14 вибухів в Есманській громаді.
«Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув», — написав голова Сумської ОВА.
Він додав, що близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів — 30 прильотів.
Нагадаємо, цього ж дня вранці російські війська уже обстрілювали Есманську громаду в Сумській області.