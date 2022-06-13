На Сумщині росіяни з безпілотника убили людину

Росіяни продовжують обстріли Сумської області. Сьогодні російський безпілотник скинув вибухівку, від якої двоє людей травмовані, а одна загинула.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького.

За його словами, сьогодні після 12 годин росіяни відкрили мінометний вогонь — 14 вибухів в Есманській громаді. «Майже о 14:00 на територію Великописарівської громади ворожий безпілотник скинув боєприпас (гранатометний постріл). Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув», — написав голова Сумської ОВА. Він додав, що близько 17 години громаду ще й обстріляли з мінометів — 30 прильотів.