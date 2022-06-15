На Сумщині троє людей загинули в авто, яке підірвалося на російській міні

Голова Сумської ОВА (ОДА) Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив, що в області на одній з доріг автівка підірвалася на міні, яку заклали російські окупанти. Троє людей загинули, один поранений.

Про це інформує УНН.

«На одній з ґрунтових доріг, на міні російських ворогів підірвалася автівка», — йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, троє людей загинули на місці, один — поранений, наразі він знаходиться в лікарні. Стан його невідомий.