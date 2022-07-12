На Сумщині викрито чергового прибічника російських окупантів

За процесуального керівництва Роменської окружної прокуратури повідомлено про підозру жителю смт Терни Роменського району за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України (ч. 1 ст. 436-2 КК України).

За даними слідства, проросійсько-налаштований чоловік з метою схиляння односельців до своєї позиції запевняв їх, що дії збройних сил російської федерації проти України направлені на звільнення населення від «нацистів» та заперечував факт того, що збройні сили російської федерації вчиняють військові злочини проти цивільного населення України.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Роменського відділу поліції Головного управління Нацполіціі в Сумській області за процесуального керівництва прокуратури.

Сумська обласна прокуратура