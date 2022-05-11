На Сумщині вперше судитимуть російського окупанта, який вбив мирного жителя

Перший російський військовий постане перед судом за вбивство мирного жителя на Сумщині.

Про це повідомила Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, інформує УНН.

«Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт відносно командира відділення в/ч 32010 «4 танкова Кантемирівська дивізія Московської області» Вадима Шишимаріна», — написала Венедіктова.

Слідство встановило, що 21-річний російський військовий 28 лютого 2022 року вбив беззбройного жителя смт Чупахівка Сумської області, який узбіччям дороги вів велосипед.

Перед здійсненням злочину колону, в якій був сержант Шишимарін, розбили ЗСУ. Втікаючи, він із ще 4 співслужбовцями обстріляли з автоматів приватний автомобіль та заволоділи ним. На вкраденій машині з пробитими ними ж колесами загарбники заїхали в село.

Дорогою побачили чоловіка, який повертався додому і говорив по телефону. Один із військових наказав сержанту вбити цивільного, щоб він не повідомив про них українським захисникам. Той здійснив декілька прицільних пострілів через відкрите вікно автомобіля із автомата Калашникова у голову 62-річного потерпілого. Чоловік помер на місці всього в декількох десятках метрів від свого будинку.

Наразі підозрюваний Шишимарін перебуває під вартою. Як зазначила Венедіктова, прокурори і слідчі СБУ зібрали достатньо доказів його причетності до порушення законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України.

Російському військовому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.