На війні в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч осіб – ICMP

Процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роки.

За оцінкою міжнародної комісії зі зниклих безвісти (ICMP), понад 15 тисяч людей зникли під час повномасштабної війни в Україні.

Як повідомив директор ICMP по Європі Метью Холлідей в коментарі Reuters, неясно, скільки людей були насильно переміщені, утримуються під вартою в Росії, розлучені зі своїми сім’ями або померли і були поховані в імпровізованих могилах.

За словами Холлідей, цифра в 15 000 є консервативною оцінкою, якщо врахувати, що тільки в Маріуполі, за інформацією влади, 25 000 осіб або загинули, або зникли безвісти.

“Цифри величезні, і проблеми, з якими стикається Україна, величезні”, – сказав Холлідей.

Процес розслідування справ зниклих безвісти в Україні триватиме роки навіть після припинення бойових дій, зазначив директор ICMP.

Зникнення людей в Україні

Під час розв’язаної Росією війни проти України російські військові систематично вчиняли військові злочини, що підтверджують численні доповіді міжнародних організацій.

Посол США з особливих доручень в області глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що існує безліч свідчень того, що російські окупаційні війська здійснюють систематичні військові злочини в кожному регіоні України, який знаходиться під їхнім контролем.

Правозахисна організація Amnesty International у новій доповіді про війну в Україні звинуватила Росію у злочині проти людства. У ньому йдеться про насильницьке переміщення, депортацію та фільтрацію мирних жителів на окупованих територіях України.

На початку місяця заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону розповіла, що дані із зони бойових дій завжди знаходяться на уточненні, але за наявною інформацією близько 7 тисяч жителів України вважаються безвісти зниклими.

Крім того, за інформацією Офісу президента, з початку повномасштабної війни росіяни депортували з України понад 10,7 тисячі дітей. // УНІАН