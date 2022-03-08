На Волині затримали агента зі «сплячого резерву» ФСБ

Чоловік намагався вступити до місцевої територіальної оборони.

У Волинській області контррозвідка СБУ запобігла диверсії та викрила ворожого агента зі «сплячого резерву» ФСБ, який намагався вступити в лави місцевої тероборони.

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

«Як встановила СБУ, у минулому він проходив службу у спецпідрозділі «Беркут» та був охоронцем одного українського можновладця. Після початку російської агресії у 2014 році втік до РФ. Уже на початку 2022 року куратори з ФСБ дали зраднику вказівку повернутися в Україну», — повідомив Дехтяренко.

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Контррозвідка Служби безпеки вчасно зупинила зрадника і не допустила його диверсій. У затриманого вилучили автомати, рушницю, пістолет і набої.

«Наразі російському агенту повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Його взято під варту», — сказав Дехтяренко. // LB.ua