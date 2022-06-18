На Запоріжжі дезертирували понад 60 російськіх «вояк»

Окупанти втекли з гуртожитку.

У Михайлівці Василівського району Запорізької області зафіксували випадок дезертирства серед російських солдатів.

Про це повідомили Сили оборони Запорізького регіону.

За даними розвідки, з гуртожитку, де раніше фіксувалося місце проживання військ РФ, стався випадок дезертирства 60 окупантів.

«Також окупанти на захоплених територіях продовжують грабувати місцеве населення, приватні підприємства та державні установи, незаконно конфісковувати їх майно. У Бердянському та Мелітопольському районах окупанти викрали 5 автомобілів, що належать місцевим жителям і підприємствам», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що з війни в Україні втікають не лише рядові російські солдати, а й командири. Про це йдеться в перехопленій розмові окупантів, яку оприлюднила українська Служба безпеки. // LB.ua