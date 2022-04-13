На Житомирщині поліція оголосила підозри ще чотирьом колаборантам

Про підозру у колабораційній діяльності (ст. 111-1 КК України) поліцейські оголосили 62-річній жительці Коростенського району.

З моменту широкомасштабного російського вторгнення в Україну жінка у публічних місцях та дворах багатоповерхівок у смт Іршанську закликала до підтримки рішень та дій держави-агресора щодо необхідності об’єднання України, російської федерації та білорусії в одну державу. Також вона закликала громадян до підтримки збройної агресії росії та переконувала у необхідності капітуляції України. Нині триває подальше досудове розслідування.

12 квітня дізнавачі Бердичівського райвідділу поліції спільно із співробітниками УСБУ провели санкціонований обшук за місцем проживання 44-річного жителя райцентру. З помешкання вилучили речові докази, що підтвердили його протиправну діяльність. Встановлено, що чоловік у соціальній мережі розмістив відео на підтримку широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну та закликав усіх вподобати й поширити відеоролик. Тож цього ж дня під процесуальним керівництвом Бердичівської окружної прокуратури поліцейські оголосили чоловікові про підозру за ст. 111-1 (Колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Також дізнавачі поліції викрили у публічному запереченні здійснення збройної агресії російської федерації проти України 60-річного жителя м. Олевська. Чоловік у середині березня просто біля місцевої крамниці закликав містян до підтримки рішень та дій держави-агресора. Тож після оголошення йому підозри у колабораційній діяльності за процесуального погодження Коростенської окружної прокуратури матеріали були скеровані до суду.

Національна поліція України