Над Києвом вночі було збито 15 дронів, сьогодні атака може повторитися, – КМВА

Українські сили ППО вночі над Києвом збили 15 іранських дронів-камікадзе, сьогодні масована атака може повторитися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської МВА.

“Вночі Київ зазнав чергового повітряного нападу ворога. Війська РФ атакували столицю декількома десятками баражуючих боєприпасів Shahed. У повітряному просторі було збито близько 15 ворожих БПЛА. заявив начальник КДВА.

За його словами, протягом сьогоднішнього дня висока ймовірність наступних повітряних атак ворога.

“Тому – не втрачаємо пильності. При оголошенні повітряної тривоги прямуйте до укриттів. Бережіть себе та близьких!”, – наголосив він.

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 26 січня російські військові відновили атаки територією України з використанням дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. Українським силам ППО вдалося збити всі цілі супротивника.