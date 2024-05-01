Найманці з Непалу масово дезертирують з путінської армії

Найманці з Непалу масово дезертирують з російської армії через величезні втрати окупантів у «м’ясних штурмах» та жорстоке ставлення російських польових командирів.

Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міноборони України.

За даними розвідників, з лав окупантів втекли найманці, які були закріплені за військовою частиною 29328 ЗС рф. Групи росіян проводять активні пошуки втікачів по окупованих українських населених пунктах, зокрема ― на Луганщині, де перебував особовий склад цієї частини. Але, як правило, результатів цей процес не дає, зазначають у ГУР.

Згідно з документами, які оприлюднили розвідники, ватажки російської мотострілецької військової частини у рапортах і доповідях пояснюють дезертирство непальців ймовірним «відбуттям до рідної країни через землетрус».

«Утім потрапити з окупованої Луганщини назад у Непал самотужки ― справа не надто легка. До того ж за участь у бойових діях проти України у складі армії рф громадянам Непалу у їхній державі може загрожувати притягнення до відповідальності», — зазначають розвідники.

Що передувало

Минулого року стало відомо, що росія завербувала до своєї окупаційної армії сотні громадян Непалу — CNN повідомляло про 15 тисяч непальців, посилаючись на «численні джерела».

Після підтвердження загибелі десятка своїх громадян на полі бою в Україні Непал тимчасово припинив видавати дозволи на роботу в росії та Україні. Окрім того, поліція Непалу викрила людей, які стягували з безробітних молодих людей величезні суми грошей за туристичні візи, а потім незаконно вербували їх до російської армії на війну проти України. // hromadske