Нацполіція закликає родичів безвісти зниклих осіб здати зразки ДНК

Це в рази пришвидшить процес ідентифікації загиблих внаслідок військових дій.

В ефірі телемарафону «Єдині новини» Голова Національної поліції України Ігор Клименко розповів про виявлення на деокупованих територіях тіл загиблих внаслідок російського вторгнення:

«Загалом виявлено близько 1600 тіл українців. Частина з них ще не ідентифіковані. Тому я прошу прямих родичів зниклих безвісти або загиблих осіб прийти в поліцію і здати тест на ДНК, щоб ми могли цю роботу пришвидшити».

Ігор Клименко розповів, що криміналісти Нацполіції показали свою ефективність під час роботи на місцях ворожих ракетних обстрілів у Кременчуці та Вінниці, де загинуло і травмувалося багато людей:

«Завдяки техніці, яку отримали від іноземних партнерів, а це – дві мобільні ДНК-лабораторії, ми на місці проводимо такі тести і встановлюємо особи загиблих».

Глава відомства також повідомив, що невдовзі американська сторона передасть Національній поліції України ще 26 таких ДНК-лабораторій.

Управління комунікації Національної поліції України