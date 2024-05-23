Нацрада з питань ТБ просить не називати російських вбивць і катів «орками» та «чмонями». Це українська «нацрада»?
Нацрада вважає, що ненормативна лексика на адресу росіян може призвести до загострення військових дій.
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення опублікувала пропозиції щодо того, як висвітлювати новини в умовах воєнного стану. Серед них є й слова, якими не рекомендується називати російських загарбників, оскільки вони можуть «створити додаткову напругу у суспільстві».
«Поширення образливих висловлювань і негідної номінації до будь-якої соціальної групи людей, включаючи військовослужбовців РФ чи представників окупаційної військової та/або політичної адміністрації, не є етичним або виправданим і може призвести до загострення військових дій та створення додаткових напруг у суспільстві», – пише Нацрада.
«Для медіа особливо важливо уникати незбалансованого інформування громадськості про перебіг і специфіку військових дій, а також дотримуватися журналістських принципів об’єктивності, не використовувати агресивну лексику, яка може призвести та/або бути протрактована іншими сторонами як сприяння ескалації війни», – йдеться в її пропозиціях.
Національна рада також рекомендує дотримуватись у журналістиці «об’єктивності до всіх ворогуючих сторін». Зазначається, що коректність мовлення є важливими елементами, щоб «зберегти людську гідність та етичні стандарти в комунікації». // ГлавкомTweet