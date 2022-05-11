«Несе смерть»: жителів Маріуполя попередили про небезпечний задум окупантів

Петро Андрющенко зазначив, що місто чекає каналізаційний колапс.

Російські окупанти в Маріуполі анонсували запуск помпової станції. Дане рішення призведе до підтоплень та переповнення каналізаційної системи.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, окупанти мають намір в тестовому режимі запустити помпову станцію в селі Старий Крим 12 травня. Вода нібито йтиме містом самопливом.

«Технічно можна запустити помпову, електрику до якої протягнули з Нікольського району. Однак топографія Маріуполя не дозволяє таку подачу води без застосування інших помпових в середині міста. Тому водопостачання як такого не буде», — йдеться в повідомленні.

При цьому Андрющенко зазначив, що запуск помпової станції призведе до підтоплення по ділянках прориву та переповнення каналізації, яку поки не планували запускати.

«Окупанти вирішили просто втопити Маріуполь в лайні буквально. Найбільший ризик в цьому — стрімке зростання інфекційних захворювань та смертності. Хоча цілком можливо, що це частина плану окупантів», — зазначив радник мера Маріуполя.

Крім того, він закликав жителів міста використовувати воду з крана виключно як технічну, тому що її вживання в їжу може бути небезпечно для здоров’я.

«Кількість хлору при відсутності технології й з урахуванням двомісячного простою системи може бути смертельним. Дбайте про себе. Переказуйте близьким та рідним. Ця вода якщо й буде — вона несе смерть мінімум тиждень», — підсумував Андрющенко. // УНІАН