Нічна російська атака: збито 48 ударних БПЛА та 5 крилатих ракет

У ніч на 7 червня 2024 року противник завдав удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу «Shahed» із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (рф) та мис Чауда (ТОТ українського Криму).

Усього було застосовано 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА «Shahed».

В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях.

Генеральний штаб ЗСУ