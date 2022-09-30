“Ніколи, ніколи, ніколи”: Байден заявив, що США не визнають анексію українських територій

США “ніколи, ніколи, ніколи” не визнають спроби Росії анексувати територію України, заявив президент Джо Байден.

Ця заява пролунала перед п’ятничною промовою Володимира Путіна, на якій, як очікується, він має оголосити про анексію окупованих територій України, повідомляє BBC News

Путін підписав укази про “незалежність” Херсонської та Запорізької областей

Зеленський про референдуми – це фарс, результати намальовані наперед. Окупанти дали цифри

З 23 до 27 вересня на захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей відбулися так звані “референдуми”. Кремль заявляє, що ці області підтримали входження до складу Росії.

Однак за межами Росії так звані “референдуми” засудили та не визнають їхні результати.

У відповідь на анексію українських територій США запровадять нові санкції проти РФ.

“Сполучені Штати ніколи, ніколи, ніколи не визнають претензій Росії на суверенну територію України. Я хочу чітко заявити про це”, – сказав Байден на зустрічі з лідерами країн Тихоокеанських островів у Вашингтоні.

29 вересня президент Росії підписав укази про так зване “визнання незалежності” Запорізької та Херсонської областей України, що, як вважають у Росії, передує їхній анексії.

У документах, опублікованих російськими державними ЗМІ, вказано, що “незалежність” регіонів визнається відповідно до міжнародного права та “закріплена у Статуті Організації Об’єднаних Націй”.

Однак генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що будь-яка анексія території країни на основі застосування сили порушує Статут ООН та міжнародне право. За його словами, це “небезпечна ескалація”, якій “не місце у сучасному світі”.

Президент України Володимир Зеленський скликав на 30 вересня екстрене засідання Ради національної безпеки та оборони.

Секретар Ради Олексій Данілов заявив, що там будуть ухвалені “важливі, принципові для нашої країни рішення”, але деталей не повідомив.

Жодна з чотирьох областей України, які Росія прагне анексувати, не перебуває під її повним контролем. Кремль захопив 60% Донецької області, Україна також контролює адміністративний центр Запорізької області – місто Запоріжжя.