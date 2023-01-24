Німеччина нарешті вирішила передати Україні 19 танків Leopard 2

Сага про відправку Україні сучасних танків Leopard 2 німецького виробництва схоже закінчується. Влада Німеччина може відправити Києву 19 основних бойових танків Leopard 2, повідомляє Der Spiegel.

Взяти їх хочуть із власних запасів збройних сил. Згідно з документами, за документами ФРН має в своєму розпорядженні 312 Leopard 2 різних модифікацій. З них 19 застарілої моделі 2А5 визнали відповідними для передачі. Сьогодні німецька армія використовує їх для імітації сил противника на навчаннях. Таким чином, передача цих бойових машин Києву не істотно послабить Німеччину.