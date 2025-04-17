Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги (перелік)

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Уряд Німеччини у четвер, 17 квітня, оновив список військової допомоги Україні. До нього увійшли три САУ Zuzana, ракети для IRIS-T та боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Німеччини.

У переліку вказано, що Україна отримала від Німеччини шість броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergerpanzer 2.

Також було передано чотири машини Kinetic Defence Vehicles – це удосконалений варіант нової системи захисту від безпілотників. Раніше ЗМІ повідомляли, що Україні буде поставлена конфігурація, яка озброєна кулеметом M134D калібру 7,62 × 51 мм.

Техніка:

  • 3 155-мм САУ “Zuzana”;
  • 4 машини розмінування WiSENT 1;
  • 66 бронемашин MRAP FFG;;
  • 3 машини для прикордонників;

Дрони:

  • 10 надводних дронів Sonobot 5;
  • 70 розвід-БпЛА Vector;
  • 150 ударних дронів HF-1.

БК та зброя:

  • ракети до ЗРК IRIS-T SLM та SLS;
  • 917 ПТРК RGW 90;
  • 3,769 гвинтівок G3;
  • 800 штурмових гвинтівок MK 556;
  • 27,000 155-мм артснарядів;
  • 38,000 набоїв до ЗУ Gepard;
  • БК до танків Leopard 2;
  • 1,000 122-мм снарядів.

Інше:

  • 41 наземний радар;
  • 2 мінні плуги;
  • 92 інфрачервоних біноклі
  • 187 лазерних далекомірів;
  • 150,000 турнікетів;
  • 1,300 спальних мішків;
  • 55 підводних скутерів;
  • запасів частини для БРЕМ Bergerpanzer 2.
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