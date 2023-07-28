Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та боєприпаси до них

Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький уряд.