Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та боєприпаси до них
Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький уряд.
У новий пакет допомоги увійшли:
- 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів
- 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun
- 13 розвідувальних дронів Vectror
- 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
- 2,6 тисяч димових снарядів
Також нашим війська передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.