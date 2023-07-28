Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та боєприпаси до них

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Німеччина передала Україні новий пакет допомоги, у який, зокрема, увійшли розвідувальні безпілотники, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard та тисячі патронів до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецький уряд.

Німеччина передала Україні дрони, 6 зеніток Gepard та тисячі патронів до них

Ілюстративне фото: ЗСУ Gepard (Getty Images)

У новий пакет допомоги увійшли:

  • 6 ЗСУ Gepard 1А2 та понад 15 тисяч боєприпасів
  • 20 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun
  • 13 розвідувальних дронів Vectror
  • 10 гусеничних всюдиходів Bandvagn 206
  • 2,6 тисяч димових снарядів

Також нашим війська передано машини швидкої допомоги та стоматологічні стерилізатори.

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