Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України системи ППО Skynex (відео)
Система Skynex може збивати безпілотники і крилаті ракети з близької відстані, і до 99% дешевше, ніж за допомогою звичайних ракет ППО.
Німецька компанія Rheinmetall виготовить для України дві системи ППО Skynex.
Компанія підтвердила замовлення в п’ятницю, але не назвала країну-одержувача озброєння. Але за інформацією з урядових кіл, це – Україна, пише Handelsblatt.
Поставка систем запланована на початок 2024 року. Rheinmetall оцінює дві системи в 182 мільйони євро. Також близько 12 млн євро підуть на вантажівки HX для цих систем.
Витрати федеральний уряд Німеччини має намір взяти на себе. В даний час вивчається, які статті бюджету можуть бути використані для цих цілей.
Система Skynex – що відомо
Skynex призначений для протиповітряної оборони ближньої дії. Як і зенітний танк Gepard, вже поставлений в Україну Німеччиною, система збиває атакуючі безпілотники або крилаті ракети 35-мм боєприпасами.
Skynex від Rheinmetall призначений для захисту України від російських авіаударів Росії.
Однією з переваг Skynex є відносна дешевизна боєприпасів. Наприклад, збити літак за допомогою Skynex коштує близько 4 тис.євро. // УНІАНTweet