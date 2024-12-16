Норвегія виділяє понад $242 млн. на зміцнення ВМС України

Кошти також підуть на розмінування та навчання українських військових.

Норвегія виділить 2,7 млрд норвезьких крон (понад 242 млн доларів США) на зміцнення ВМС України. Серед іншого кошти будуть спрямовані на захист людей в Україні від атак, розмінування та навчання українських військових.

Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду.

“Україні потрібна додаткова підтримка, щоб надалі послабити російські морські сили в Чорному морі. Необхідно захистити українське населення та інфраструктуру від атак російського Чорноморського флоту. Також важливо захистити експорт зерна та інших товарів морем, який забезпечує важливий дохід для України”, – зазначив прем’єр-міністр країни Йонас Гар Стьоре.

Підтримка включає як пожертви для Збройних сил, так і матеріали, які придбають у промисловості. Частина коштів піде на системи, які можна використовувати для розмінування.

За словами міністра оборони Норвегії, міни є серйозною проблемою для безпечного руху суден і руху в Чорному морі, а заходи з розмінування є необхідними, тому системи, які надійдуть Україні, дозволять краще виявляти та знешкоджувати міни вздовж власного узбережжя.

Велика частина коштів піде на зусилля в рамках інновацій та автономії в коаліції морських можливостей.

Раніше уряд Норвегії виділив 100 мільйонів норвезьких крон на заходи з морської підготовки в 2025 році.