Новий проєкт кіберполіції: Чатові онлайн – переходь від мрій до дій!
Одразу виникає питання, хто такі чатові онлайн?
Як повідомив начальник відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві, майор поліції Олег Дубіна, чатові онлайн – це проєкт який входить до екосистеми BRAMA, створений волонтерами та небайдужими громадянами за підтримки Департаменту кіберполіції, головною ідеєю якого є протидія інформаційній експансії ворога.
Веб сайт «Чатові онлайн» створено як альтернативу Telegram, який об’єднуватиме декілька напрямків діяльності для більшого зацікавлення та залученості користувачів.
Взагалі, що пропонує даний проєкт?
Як зареєструватись на сайті Чатові онлайн?
Вебсайт “Чатові онлайн” розробляється Ukrainian IT HUB за підтримки Акселераційної програми Act to Support проєкту “Фенікс”, що виконується Фондом Східна Європа коштом Європейського союзу.
Перш за все соціальний проєкт Брама – це синергія громадян, приватного та державного секторів у протидії дезінформації та незаконному контенту в інформаційному просторі.
Головна мета проєкту – це очищення інформаційного простору від російської пропаганди та дезінформації, знищення осередків незаконного поширення протиправного та забороненого контенту.
Гасло за яким ми працюємо – ЯКЩО ТИ НЕ МОЖЕШ ДОНАТИТИ СВОЇМИ СИЛАМИ АБО ФІНАНСАМИ, ТО ТИ МОЖЕШ ДОНАТИТИ СВІЙ ЧАС! https://t.me/+HtXlp5KSswNlYzNi.