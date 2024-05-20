Новий проєкт кіберполіції: Чатові онлайн – переходь від мрій до дій!

Одразу виникає питання, хто такі чатові онлайн?

Як повідомив начальник відділу управління протидії кіберзлочинам в місті Києві, майор поліції Олег Дубіна, чатові онлайн – це проєкт який входить до екосистеми BRAMA, створений волонтерами та небайдужими громадянами за підтримки Департаменту кіберполіції, головною ідеєю якого є протидія інформаційній експансії ворога.

Веб сайт «Чатові онлайн» створено як альтернативу Telegram, який об’єднуватиме декілька напрямків діяльності для більшого зацікавлення та залученості користувачів.

Взагалі, що пропонує даний проєкт?

Як зареєструватись на сайті Чатові онлайн?

Вебсайт “Чатові онлайн” розробляється Ukrainian IT HUB за підтримки Акселераційної програми Act to Support проєкту “Фенікс”, що виконується Фондом Східна Європа коштом Європейського союзу.

Екосистема Брама направлена на захист медіа простору від російської пропаганди, блокування каналів поширення дезінформації, протиправного та забороненого контенту. Також, метою проєкту є покращення медіа-грамотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного поводження в мережі інтернет.