НП на заводі «Сумихімпром» через обстріл: подробиці

В результаті інциденту на «Сумихімпром» травмована одна особа, зазначили в МВС.

Рятувальники проводять роботи по осадженню аміачної хмари на Сумщині, яка виникла внаслідок витоку аміаку на заводі «Сумихімпром».

Про це у Facebook повідомляє Міністерство внутрішніх справ України.

В повідомленні зазначається, що 21 березня о 03:55 у м. Суми стався обстріл території ПАТ «Сумихімпром», внаслідок обстрілу був пошкоджений один резервуар з аміаком.

«Станом на 05:00 спостерігався незначний витік аміаку. Підрозділами ДСНС проводяться роботи по осадженню аміачної хмари. Загрози населенню міста немає», — зазначають у МВС.

Від ДСНС залучено 15 осіб та чотири одиниці техніки.

Внаслідок надзвичайної події одна особа травмована (працівник підприємства).

Наслідки викиду аміаку на підприємстві «Сумихімпром» ліквідовано. Як повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій, аварію ліквідовано о 07:49.

Працівниками підприємства розпочато регламентні роботи з відновлення технологічного процесу.

Підрозділи ДСНС роботи завершили.

Нагадаємо, рано вранці 21 березня стало відомо, що на заводі «Сумихімпром» стався витік аміаку. Станом на 04:30 радіус зони ураження становив близько 5 км. // УНІАН