Обращение к российским военнослужащим, брошенным в Херсоне командованием ВС РФ
Сохраняйте свои жизни – сдавайтесь в плен!
Российские военнослужащие!
Как и ожидалось, после отступления основной группировки войск армии РФ с украинского Херсона, ваше командование бросило вас на произвол судьбы.
Ваши командиры призывают вас переодеваться в гражданскую одежду и пытаться самостоятельно бежать из Херсона. Очевидно, это вам не удастся.
Херсон возвращается под контроль Украины, в город заходят части ВСУ. Пути отступления российских оккупантов – под огневым контролем украинской армии. Любые попытки противодействовать Вооруженным силам Украины будут пресечены. Каждый российский военнослужащий, который окажет сопротивление, будет уничтожен.
У вас есть единственный шанс избежать гибели – немедленно сдаться в плен.
В случае добровольной сдачи в плен Украина гарантирует вам сохранение жизни и безопасность. Мы соблюдаем Женевские конвенции, гарантируем военнопленным питание, медицинскую помощь и возможность вашего обмена на военнослужащих украинских Вооруженных Сил, находящихся в плену в Российской Федерации.
Безопасно сдаться в плен, предварительно обсудив условия сдачи с уполномоченными представителями украинского командования можно позвонив по телефонам горячей линии государственного проекта Украины «Хочу жить»:
Если вы не имеете возможности связаться с проектом «Хочу жить», выполняйте действия по следующему алгоритму:
отстегните магазин и повесьте оружие на левое плечо стволом вниз, поднимите руки с белым флагом (подойдет любая белая ткань), кричите «Сдаюсь!», подходите к украинским военным по команде и выполняйте все их требования.
Как сдаться в плен в составе группы или подразделения:
Сложите все оружие и отойдите, станьте перед своей военной техникой (перед этим заглушите ее – она не должна быть в боевом положении), отправьте переговорщика (офицера или самого старшего по званию) – он должен быть безоружным и иметь белый флаг.
Если вы гражданин Украины из оккупированных территорий и вас насильно «призвали» и заставляли воевать на стороне Российской Федерации, сообщите украинским военным об этом.
На допросе вы должны будете сообщить украинским военным свои данные: фамилию, имя, отчество, звание, дату рождения, личный номер и другую релевантную информацию.