Обстрілами пошкоджено Аміакопровід «Тольятті – Одеса»: токсична хмара рухається на Бахмут

У Бахмутському районі внаслідок бойових дій пошкоджено герметичність гілки аміакопроводу “Тольятті – Одеса”.

Про це УНН пише з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленко.

Пошкоджена гілка не використовується з 2014 року, засувки закриті, але аміак з неї зараз витікає самоплином, повідомляє Криленко.

«Хмара аміаку рухається над ґрунтом від села Травневе у бік Бахмута. В зону ураження можуть потрапити Бахмут, Гладосове, Дача, Миколаївка Друга, Одрадівка і Опитне», — інформує він.

Місцева влада оповістила населення про необхідні заходи безпеки. Рятувальники вже готові ліквідовувати наслідки аварії.

Інформації про постраждалих та загиблих наразі немає.