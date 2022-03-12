Обстріли окупантів залишили Чернігів без води, тепла, газу та електрики

Чернігів через обстріли російських окупантів й надалі залишається без світла, водо-, тепло- й газопостачання.

Про це на своїй сторінці в Facebook заявив голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус.

“Ворог продовжує завдавати авіа та ракетних ударів. Гинуть мирні люди. Вчора бомба влучила в готель Україна. Готелю немає, а Україна є й продовжує боротьбу. Наша місія — щоби Путін — хвора, збочена тварюка ковтнув отрути в бункері під Уралом. Зараз у Чернігові немає електрики й майже немає газо-, водо- й теплопостачання. Думаю, сьогодні електрику відновимо. Немає електрики — немає води й мобільного зв’язку. Ми відновлюємо його, але ворог знову перебиває. Зберігаємо витримку й робимо все, щоби ворог поліг під Черніговом”, – сказав Чаус. // Прямий