Очередной русский летчик погиб, потому что на кататапульте специально были подрезаны ремни

Малоизвестные, героические эпизоды борьбы за мирное небо Украины. Вчера у села Бехи, что на Житомирщине, метким выстрелом из ПЗРК был сбит штурмовик Су — 25 ВКС РФ.

Пилот погиб, потому что на кататапульте специально были подрезаны ремни, отмечает представитель МВД Украины Антон Геращенко.

Специально, чтоб пилот ее смог катапультироваться и не попал живым в плен. Лётчик погиб в страшных муках. Он сгорел заживо рядом с рухнувшим самолётом. Смотрите это видео не для слабонервных.

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