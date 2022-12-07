Одесит здавав окупантам позиції ЗСУ в Одесі та закликав вдарити по штабу

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури одесита підозрюють у держзраді (ч. 2 ст. 111 КК України).

За даними слідства, чоловік здавав інформацію про дислокацію підрозділів ЗСУ і їх укріплень на узбережжі Одеси. Він передавав точні координати для корегування ракетних ударів.

Підозрюваний просив вдарити по штабу військового командування і обласному територіальному центру комплектування та соцпідтримки.

За клопотанням прокурора чоловіка взято під варту без можливості внести заставу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Одеській області за оперативного супроводу співробітників УСР в Одеській області ДСР НП України.

Офіс Генпрокурора