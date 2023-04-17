Офіс генпрокурора відкрив справу через інтерв’ю «вагнерівців», які зізналися у вбивствах дітей

Сьогодні було опубліковано зізнання російських окупантів, які вбивали цивільне населення Донбасу.

Офіс Генпрокурора почав перевірку у зв’язку з публікацією відеозізнань “вагнерівців” про вчинення воєнних злочинів в Україні.

“В одному з телеграм-каналів опубліковано інтерв’ю з учасниками так званої ПВК “Вагнер”, під час якого останні повідомляють про вбивства цивільних осіб, зокрема дітей, а також військовополених Збройних Сил України”, – йдеться в заяві відомства.

Зазначається, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань зазначену інформацію внесено за ст. 438 КК України – порушення законів та звичаїв війни. Зізнання вагнерівців, зроблені в ході інтерв’ю, перевірятимуть в межах кримінальних справ.

Крім того, в Офісі генпрокурора нагадали, що в Україні розслідується ряд справ щодо бойовиків “приватних військових компаній”, які воюють за Росію. Серед підозрюваних – голова ПВК “Вагнер” і керівник одного з його підрозділів. Їм закидають ведення агресивної війни та посягання на територіальну цілісність України (ст.437, ст. 110 КК України).

Інтерв’ю з зізнаннями вагнерівців у вбивствах

Раніше сьогодні російський правозахисний проект gulagu.net опублікував відеоінтерв’ю з двома “вагнерівцями”, які під запис зізналися у скоєнні численних воєнних злочинів в Україні.

Так, 42-річний Алзамат Улдаров донедавна був командиром одного з підрозділів “Групи Вагнера”. Він зізнався у вбивстві кількох сотень цивільних у підвалі дев’ятиповерхівки в Бахмуті. Серед дорослих там були десятки дітей.

Інший “вагнерівець” Олексій Савічев зізнався, що особисто підривав ями з російськими дезертирами і українськими полоненими. За його словами, ніхто не кричав, але в ямі точно були живі люди. // УНІАН