Офіційно. ЗСУ звільнили Волохів Яр в Харківській області (відео)

ЗСУ звільнили від окупантів Волохів Яр у Харківській області. Наші захисники підняли український прапор у населеному пункті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Східне оперативно-територіальне об’єднання Національної гвардії України в Facebook.

“Харківщина. Волохів Яр – наш. Слава Україні!” – йдеться в описі під відео.

Зазначимо, що раніше в мережі вже ширилися неофіційні повідомлення про звільнення населеного пункту.