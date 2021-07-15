Оккупанты не позволяют патрулям СММ ОБСЕ мониторить места, заявленные ими как «обстрелянные ВСУ»

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Оккупанты «ДНР» не позволяют патрулям СММ ОБСЕ осматривать населенные пункты, названные сепаратистской пропагандой объектами обстрелов со стороны ВСУ. Об этом говорится в ежедневном отчете Миссии от 14 июля.

Отмечается, что наблюдатели СММ дважды пытались проверить информацию об огневом поражении определенных локаций, озвученную пропагандистами «ДНР». Однако оба раза им отказали в проезде.
«На блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований дважды не пропустил патруль Миссии на запад, сославшись на «нестабильную ситуацию с безопасностью». В результате запрета доступа команде СММ не удалось провести осмотр места огневого поражения в этом районе», — говорится в отчете СММ ОБСЕ.
Аналогичная ситуация зафиксирована Миссией около оккупированного поселка Шевченко (69 км к югу от Донецка). «2 вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии, сославшись на «продолжающиеся в этом районе дорожные работы». В результате запрета доступа команде СММ не удалось провести осмотр места огневого поражения в этом районе», — сообщили в СММ.
При этом через этот блок-пост свободно в обоих направлениях проезжали другие автомобили.  // ОстроВ

 

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