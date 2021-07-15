Оккупанты не позволяют патрулям СММ ОБСЕ мониторить места, заявленные ими как «обстрелянные ВСУ»

Оккупанты «ДНР» не позволяют патрулям СММ ОБСЕ осматривать населенные пункты, названные сепаратистской пропагандой объектами обстрелов со стороны ВСУ. Об этом говорится в ежедневном отчете Миссии от 14 июля.

Отмечается, что наблюдатели СММ дважды пытались проверить информацию об огневом поражении определенных локаций, озвученную пропагандистами «ДНР». Однако оба раза им отказали в проезде.

«На блокпосте вооруженных формирований вблизи н. п. Старомихайловка (неподконтрольный правительству, 15 км к западу от Донецка) вооруженный член вооруженных формирований дважды не пропустил патруль Миссии на запад, сославшись на «нестабильную ситуацию с безопасностью». В результате запрета доступа команде СММ не удалось провести осмотр места огневого поражения в этом районе», — говорится в отчете СММ ОБСЕ.

Аналогичная ситуация зафиксирована Миссией около оккупированного поселка Шевченко (69 км к югу от Донецка). «2 вооруженных члена вооруженных формирований не пропустили патруль Миссии, сославшись на «продолжающиеся в этом районе дорожные работы». В результате запрета доступа команде СММ не удалось провести осмотр места огневого поражения в этом районе», — сообщили в СММ.