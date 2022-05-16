Окупанти обіцяють маріупольцям фейкову компенсацію, пропонуючи звинуватити ЗСУ у вбивствах людей і знищенні міста
РФ у Маріуполі готує найбільшу підробку «свідчень свідків» про те, що місто було знищено українськими військовими. Свідчення будуть підготовлені власноруч мешканцями Маріуполя, що залишились в місті у письмовій формі.
Про це повідомляє у Telegram радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
Для проведення такої операції російські окупанти оголосили початок реєстрації на компенсацію за знищене житло або втрату члена родини. За житло – 500 тис. рублів (орієнтовно 6 тис. доларів США) , за загиблого члена родини – 3 млн рублів. (орієнтовно 33 тис. доларів США).
Реєстрацію заяв на компенсацію проводять в приміщенні школи №9.
«Однак, при поданні власноруч складеної письмової заяви маріупольці мають обов’язково зазначити, що майно «було знищено українськими військовими», а близьких «вбито українською армією», – наголошує Андрющенко.
В разі відсутності такої позначки окупанти повідомляють, що ніяка компенсація проведена не буде. З урахуванням психологічного тиску та стану інформаційної блокади маріупольці в надії подають заяви з відповідними примітками.
У підсумку, Росія отримує десятки тисяч власноруч складених письмових «свідчень» про «звірства української армії». Їх вона має використати для впливу на міжнародну думку, у тому числі з широким розголосом через пропагандистські медіа-канали, що продовжують свою діяльність на території країн ЄС.
В реальності проведення подібної компенсації не є можливим. Лише на виконання цих обіцянок маріупольцям Росія має витратити не менш 2,5 млрд доларів США. За поточного стану економіки у РФ немає таких коштів.
Нагадаємо, Петро Андрющенко закликав українські телеканали допомогти спростувати брехню окупантів та інформувати про те, що Україна бореться за мешканців міста. У Маріуполі, де є електрика хоча б від генераторів, люди почали дивитись українське телебачення. Говорити маріупольцям, що Україна за них бориться, надзвичайно важливо для боротьби з дезінформацією окупантів. // LB.ua